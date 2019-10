Volendammer Ochtenden draaien weer

In het kader van het Cultureel lesprogramma op de basisscholen heeft coördinator Marleen Kras er voor gezorgd dat ook dit schooljaar weer de succesvolle en zeer gewilde Volendammer Ochtenden gehouden worden voor de leerlingen van groep 8.

Dinsdag waren twee groepen van de Spinmolen en een groepje van de Springplank aan de beurt. Er wordt een rondvaart gemaakt op het Markermeer met een garnkwak, een bezoek wordt gebracht aan het Volendams Museum om de tentoonstelling daar te bekijken.

De derde groep gaat naar “Uniek Volendam” in het voetbalstadion. Na een uur is het wisselen geblazen, zodat de leerlingen alle drie de onderdelen van dit culturele Volendamse rondje meemaken. Dinsdag was al de derde Volendammer Ochtend. De eerste reeks wordt op 8 oktober afgesloten door drie groepjes van de Nicolaasschool.