Volendammer Ochtenden voor groepen 8

Dit jaar is Marleen Kras, de cultuurcoördinator van de SKOV, er toch weer in geslaagd om de zogenaamde Volendammer Ochtenden te realiseren. Dit maakt onderdeel uit van het cultureel lesprogramma op de basisscholen.

Er is een wijziging in het programma met andere jaren. Doordat een bezoek aan de expositie van “Uniek Volendam” na de sluiting niet meer mogelijk is, moest een andere locatie voor de drie activiteiten gevonden worden.

Naast een bezoek aan de expositie in het Volendams Museum en een rondvaart met de botter VD84 op het Markermeer, is de derde activiteit een bezoek aan het VOC-schip De Halve Maen, dat momenteel weer in de haven ligt, erbij gekomen. Alle groepen 8 van de Volendamse basisscholen nemen deel aan deze elk jaar weer geslaagde Volendammer Ochtenden.