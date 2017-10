Volendammer Ochtenden weer voor groepen 8 basisscholen

Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV is er ook dit jaar weer in geslaagd de zogenaamde Volendammer ochtenden te realiseren voor de leerlingen van de groepen 8 van de Volendamse basisscholen. Zo maken ze kennis met de Volendamse cultuur.

Hoewel er regen en harde wind voorspeld was, gingen maandag de drie vaartochten met de VD84 op de Gouwzee gewoon door als onderdeel van de Volendammer ochtenden.

Naast een vaartocht, was er een bezoek aan ‘Uniek Volendam’ in het Kras-stadion en op het programma staat tevens een bezoek aan het Volendams Museum. Hier verzorgde Eef Bond-Jonk een rondleiding bij het nieuw ingerichte deel van de tentoonstelling.