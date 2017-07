Volendammerdag met cultureel en sportief vermaak

Tijdens de Volendammerdag was er weer van alles te doen en te beleven. Om 9.45 uur begon de dag met een plechtige Hoogmis in de Sint Vincentiuskerk. Daarna waren er optredens van streetdancegroepen aan de haven en begon het aalroken.

In de Zeestraat en op het Europaplein was een grote braderiemarkt die druk bezocht werd. Clown Peppino deelde er ballonnen uit, er was een mini-kermis en een mini-kinderboerderij. Ook konden de kinderen een ritje op een paard. Een looporkest zorgde voor gezellige deuntjes.

Helaas ging door de regen de demonstratie van turnvereniging Sint Mauritius niet door. Ook de optredens op de podiumboot, de VD64 in de haven, moesten vanwege de regen afgelast worden.