Volendamse storm kan Dordtse muur niet slechten

,,Je mag best weten dat ik heb genoten van het spel dat FC Volendam tot dusver heeft laten zien.” Wederom oogstte de ploeg van trainer Wim Jonk veel lof van de collega-trainer, dit keer Claudio Braga van FC Dordrecht. Alleen mochten de bezoekers met een punt (1-1) ontsnappen en daarmee kreeg Volendam veel te weinig.

Door Eddy Veerman Fotocredit: FC Volendam-Fred Rotgans

,,Fantastisch hoe ze de bal één keer raken, hoe snel ze de bal weer veroveren, hoe de staf van Volendam dat voor elkaar krijgt, verdient complimenten”, was Braga lovend. Alleen vergat FC Volendam zoals vaker dit seizoen zelf voldoening te halen uit de ongekend grote inspanning die het vergde om steeds bij balverlies er kort op te zitten en met positiespel een nieuwe aanvalsgolf op te zetten. En kwam het voor de vijfde keer dit seizoen op achterstand, uit een corner.

Niet veel later maakte Darius Johnson koppend de gelijkmaker. Schoten van Kevin Visser, Nick Doodeman en Jari Vlak werden door de keeper gepareerd en in een kansrijke situatie maakte Visser niet de goede keuze, waardoor weer een kans verloren ging. Na rust kwam Dordt al snel met tien man te staan vanwege een rode kaart en parkeerde het de bus nog nadrukkelijker diep op de eigen helft. Volendam was soms te gehaast. ,,Waardoor we het niet goed deden bij simpele keuzes”, vond Jonk, die het de minste wedstrijd tot dusver van zijn ploeg vond.

Desalniettemin volgde vijfennegentig minuten lang een storm op het Dordtse doel en was er vermaak tot het einde. Alleen ontbrak het aan leepheid en geluk en dus aan een winnende goal. De debuterende Franco Antonucci zag een schot centimeters langs de kruising zeilen en toen Martijn Kaars in de slotfase ook niet de bal genoeg kon beroeren, werd duidelijk dat Volendam zichzelf weer tekort deed.