Volharden FC Volendam loont tegen Jong AZ (3-2)

FC Volendam heeft de overwinning gekregen waar het zo naar snakte. Na een veelbelovende beginfase van de competitie vielen de resultaten wekenlang tegen voor de ploeg van trainer Wim Jonk en dat deed het zelfvertrouwen geen goeds. In een opwindende thuiswedstrijd tegen Jong AZ leek Volendam een nieuwe tik op te lopen, maar draaide het de score alsnog om en werd het volharden beloond: 3-2.

Door Eddy Veerman

Bij Volendam ontbraken Noah Fadiga, Alex Plat, Zakkaria El Azzouzi (blessures) en Mike Eerdhuijzen (om disciplinaire redenen). Micky van de Ven, 18 jaar en een week eerder op de linksbackpositie de beste Volendammer in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, mocht beginnen als linker centrale verdediger en deed het wederom uitstekend.

Ook Fransesco Antonucci mocht (voor de tweede keer) in de basis beginnen en met zijn dwingende manier van spelen verrijkte de huurling van AS Monaco het spel van FC Volendam. Hij raakte niet alleen na krap veertig seconden de lat, dat overkwam hem later nog eens en in de tweede helft belandde een vrije trap ook nog op de paal. Bovendien verlegde de technisch vaardige Belg het spel steeds met tempo en probeerde medespelers te lanceren, zoals hij in de tweede helft Jelle Duin wegstak. De AZ-huurling passeerde wel keeper Rody de Boer, maar met schuins het lege doel voor zich mikte hij naast.

Op dat moment stond het 1-1. Miscommunicatie tussen Mo Betti en Nick Doodeman leidde uiteindelijk aan de andere kant de 0-1 in en aan de overkant scoorde Duin op haast acrobatische wijze de schitterende gelijkmaker. Volendam had pech dat het daarbij bleef, want Jari Vlak en Nick Doodeman raakten met hun afstandsschoten ook de lat.

Na rust wees alles op een Volendamse voorsprong, maar in een tegenaanval was Mo Betti zijn tegenstander kwijt en werd het prompt 1-2. Waarbij aangetekend dat ook de Alkmaarders met vaak zeer verzorgd voetbal meerdere malen dicht bij meerdere doelpunten waren. ,,Het ging op en neer”, zou Micky van de Ven na afloop zuchten.

De achttienjarige verdediger met aanvallende kwaliteiten leek de slotfase te moeten missen, omdat hij werd overvallen door krampverschijnselen. ,,Maar ik moest er weer in, we hadden al drie keer gewisseld.” En zijn ploeg leidde op dat moment met 3-2, nadat twee van die invallers, Martijn Kaars en Derry John Murkin, met een voorbereidende actie de ballen klaarlegden voor respectievelijk Jari Vlak (2-2) en Gijs Smal (3-2), die beiden kort achter elkaar onberispelijk raak schoten.

De andere invaller, Nick Runderkamp, werd bij een solo nog aangetikt, maar probeerde door te gaan en strandde. Dat lot gold niet voor zijn ploeg, want de 3-2 zou op het scorebord blijven staan. ,,Dit hadden we echt nodig”, zei Micky van de Ven na afloop. ,,Ik had na de 1-2 niet zoiets van ‘daar gaan we weer’ en ik denk de andere jongens ook niet. We moesten het blijven proberen, we hadden zoveel keer de lat geraakt, hij móest een keer vallen. En dat gebeurde gelukkig ook.”

Foto: Jari Vlak haalt uit