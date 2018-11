Volle Vincentiuskerk tijdens de Allerzielenviering

Vrijdag 2 november was het Allerzielen. In de kerken worden dan de overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht. De begraafplaats bij de Sint Vincentiuskerk was weer één grote bloemenzee want veel potten met witte chrysanten waren door de nabestaanden bij de graven gezet. Om 19.00 uur was de Allerzielenviering in de Vincentiuskerk met aansluitend de zegening van de graven op het kerkhof. De kerk was bijna helemaal gevuld met kerkgangers.