Voor alle kinderen plaats op het Slobbelandkamp 2019

Zaterdagmorgen om 10.30 uur vond in PX de verloting plaats voor de inschrijfkaarten van het Slobbelandkamp 2019. Veel kinderen (als afgevaardigden van de vrienden- en vriendinnenploegen) en ouders waren in de grote zaal present. De spanning was op de gezichten van de jongens en meisjes af te lezen.

Er was meteen een hele leuke mededeling. Leon Smit, die samen met Mariska Pelk weer de hoofdleiding van het kamp verzorgt, kon vertellen dat er voor alle aanwezige kinderen in de zaal plaats was voor het Slobbelandkamp 2019. Er waren 200 kinderen die ingeschreven hadden via internet. Dat waren vrienden- en vriendinnenploegen. Door de leiding van het kamp zijn ook enkele groepen samengesteld van jongens en meisjes die zich niet bij een groep hadden aangemeld.