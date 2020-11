Laatbloeier René Tol maakt bijzondere carrièreswitch

Voor de klas in plaats van achter het scherm

De één weet van jongs af aan al wat hij later wil worden en de ander bedenkt op zijn 28e opeens dat hij tóch wat anders wil. Dat laatste geldt voor René Tol (34). ,,Ik werkte al jaren als grafisch ontwerper, maar merkte ineens dat dit niet mijn eindstation zou zijn.” Ondanks het feit dat de Volendammer mede-eigenaar van reclamebureau Grafisch Goed was en het niet onverdienstelijk deed, besloot hij zichzelf om te scholen. ,,Het probleem was alleen dat ik niet wist wat ik wilde gaan doen. Het enige waar ik zeker van was, was dat ik klaar was met iedere dag achter datzelfde scherm te zitten en dat heb ik mijn compagnons ook opgebiecht. Ik gooide mijn oude schoenen weg, voordat ik nieuwe had, maar gelukkig heeft het allemaal goed uitgepakt.” Hij staat nu elke dag voor een klas met kids.

Door Kevin Mooijer

René zat in het derde schooljaar van de timmer- en metselklas op de LTS, toen de Nieuwjaarsbrand toesloeg. ,,Na de ramp heb ik een lange periode in het ziekenhuis gelegen, waardoor ik niet meer naar school kon. Eenmaal weer op de been kreeg ik gelukkig te horen dat ik gewoon over mocht naar het vierde schooljaar. Ik moest alleen een theoretisch examen afleggen om aan te tonen dat ik het niveau aan zou kunnen en dat ging me goed af.”

Gedurende zijn periode op de LTS had René een bijbaantje bij de Kabelkrant. ,,Na het behalen van mijn diploma kreeg ik de aanbieding om in vaste dienst te komen. Dat heb ik drie jaar gedaan. Vincent Veerman nam destijds de leiding over van Jan en Bertie Koning en ik werd de enige werknemer met een fulltime functie. Ik deed eigenlijk van alles wat, advertenties, foto’s, felicitaties, rouwberichten, noem maar op. Ik vond het werk zo leuk, dat ik voor mezelf eigenlijk wel besloten had dat ik hierin verder wilde. Bij de Kabelkrant was het iedere dag hetzelfde trucje met dezelfde afmetingen, dus besloot ik mijn horizon te verbreden.”