Voorbereidingen voor tv-programma “Best of 7”

In het kader van het cultureel lesprogramma op de basisscholen van de SKOV is door coördinator Marleen Kras weer contact gezocht met de LOVE. Net als vorig jaar wordt weer het TV-programma “Best of 7” opgenomen, dat aan het einde van het schooljaar uitgezonden wordt.

Het is een programma waarvoor de leerlingen van groep 7 zelf filmpjes van 4 minuten maken. Zij zijn allemaal weer in groepjes van tien op bezoek geweest in de LOVE-studio. Dinsdag was als laatste, groep 7 van ’t Kofschip te gast en de leerlingen werden verwelkomd door cameraman Marcel van Meel en radiomaker Harry Hulskemper. Er waren twee rondleidingen om 9.00 en 10.15 uur. Na uitleg over het programma kregen ze een interactieve rondleiding door de radio- en tv-studio.