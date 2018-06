Voorlichting voor groep 8 van De Blokwhere door twee agenten

Vorige week brachten twee politieagenten een bezoek aan groep 8 van basisschool De Blokwhere. Zij kwamen in het kader van het EPJO-programma een les verzorgen. Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld voor de leerlingen van groepen 8 basisschool en het voortgezet onderwijs. Doelstelling van dit programma is om kinderen op een nog beïnvloedbare leeftijd kennis laten maken met regels, gezag, respect en keuzes.

De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, stelen, pesten, geweld, keuzes maken, gevaren van sociale media en radicalisering waren de onderwerpen die besproken werden in de klas. De interactieve manier van lesgeven zorgde ervoor dat kinderen direct antwoord op hun vragen kregen en ervaringen konden delen.

Ex-gedetineerde in de klas

In deze les kwam er ook een ex-gedetineerde in de klas. Hij vertelde hoe verkeerde keuzes zijn toekomst in negatieve zin bepaald hebben en hoe jongeren dit kunnen voorkomen. Dat iedere crimineel begint met kleine vergrijpen welke vaak onder groepsdruk en verkeerde keuzes uitkomen op zware misdaden.

Ook vertelt de ‘ervaringsdeskundige’ hoe drugs je leven kan beïnvloeden en het leven van jou en anderen kapot maakt en dat afhangt van de keuze die je maakt. En dat het in de gevangenis echt geen pretje is. De kinderen waren ontzettend onder de indruk. Aan het einde van de les kregen de kinderen een levenslang geldig kampioenspaspoort met een motiverende boodschap (het motto van de Peter Faber Stichting). ‘Ik kan het, ik wil het, ik doe het.... NU!’

Het was een zeer indrukwekkende ochtend waar de verhalen recht uit het hart werden verteld en waar de kinderen nog vaak aan terug zullen denken als ze voor een keuze staan in het leven.

EPJO is een samenwerkingsverband van de Peter Faber Stichting, Openbaar Ministerie, Ministerie van OCW en Politie.

Meer info EPJO op www.epjo.nl