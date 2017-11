Voorstelling Sweepdreams voor de groepen 4 en 5

Vrijdag was er voor de leerlingen van de groepen 4 en 5 van de Volendamse basisscholen een acrobatisch veegstektakel, met fysiek theater, humor, spanning, acrobatiek en Chinese paalelementen. In het kader van de culturele lessen van de S.K.O.V. op de Volendamse scholen had coördinator Marleen Kras het Duo Gi-Jo gecontracteerd.