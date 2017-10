Voorstellingen Hiphopper Andy Ninvalle voor groepen 7-8

Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 vonden op maandag en dinsdag in PX weer voorstellingen plaats van Andy Ninvalle, een Hiphopkenner die bijna alle elementen van de Hiphop beheerst.

Twee jaar geleden was Andy Ninvalle al uitgenodigd door Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV, om in PX optredens te verzorgen voor de schooljeugd. Dat was een groot succes en daarom was er nu een herhaling.

Zo kunnen de jongens en meiden opnieuw kennismaken met Breakdance, New Style, Rap, Hiphop en Beatbox. Maandagochtend en –middag waren alle groepen 8 aan de beurt en op dinsdag de leerlingen van groep 7 van alle Volendamse basisscholen.