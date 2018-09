Voortgang over onderdoorgang N247 in Broek in Waterland

Al verschillende keren zijn er informatieavonden gehouden over de voorgenomen onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland. Er zijn vijf varianten, waarvan er vier met een ondergrondse doorgang.

Bewoners van Broek in Waterland en omliggende gemeenten hebben hun voorkeur uit mogen spreken, voor een twee- of vierbaans onderdoorgang of een bovengrondse reconstructie van deze drukke doorgaande route. Op 26 november zal door de Provincie Noord-Holland hierover een beslissing worden genomen. Mensen die gebruik maken van het Openbaar Vervoer kunnen bij verschillende bushaltes van EBS in Waterland op informatiepanelen de stand van zaken bekijken en lezen. De voorkeur-varianten zijn er ook op te zien.