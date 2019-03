Vormselviering met 71 leerlingen van de Petrusschool

In de Sint Vincentiuskerk vond dinsdag de Vormselviering plaats voor drie groepen 8 van de Sint Petrusschool. Tijdens deze feestelijke viering ontvingen 71 jongens en meiden het H. Sacrament van het Vormsel.

Mgr. Hendriks was voor de toediening van het H. Vormsel weer naar Volendam gekomen. Omdat er zoveel Vormelingen waren tijdens deze H. Mis, assisteerden pastoor Stomph en kapelaan Goos bij het Vormen. Bij de jongeren was er de handoplegging, het zalven met het H. Chrisma en de felicitaties. Om beurten kwamen de Vormelingen met hun ouders naar voren. Door de leerlingen van de Sint Petrusschool werden enkele liedjes gezongen en tijdens het Vormen was er zang van Kayleigh en Romy Antunes en Aletta Schilder.