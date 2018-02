Vormselviering voor de leerlingen van de Sint Petrusschool

In de Vincentiuskerk vond afgelopen week de eerste Vormselviering van dit jaar plaats, nadat al eerder drie Vormselvieringen in de Mariakerk zijn gehouden. Bisschop Hendriks was weer naar Volendam gekomen om het H. Vormsel toe te dienen.

Hij werd hierbij geassisteerd door pastoor Stomph. Op deze avond werden de leerlingen van drie groepen 8 van de Sint Petrusschool, met 49 jongens en meiden in totaal, gevormd. De zang werd tijdens de Vormselviering verzorgd door Aletta Schilder en Petra Braan. Op donderdag was er eveneens in de Vincentiuskerk een Vormselviering voor de leerlingen van de Sint Jozefschool en ’t Kofschip. Zo zijn de vijf Vormselvieringen van dit jaar in de beide kerken alweer geweest.