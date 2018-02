Vormselvieringen zijn weer van start gegaan

Donderdagavond was de eerste van de vijf Vormselvieringen die jaar in de parochie HH. Maria en Vincentius plaatsvinden. Om 19.00 uur waren de Vormelingen van de Nicolaasschool, Spinmolen en de Sint Vincentiusschool in de Mariakerk, waar de zang verzorgd werd door het koor Forever Young.

Oud-deken Ambro Bakker zou hier samen met pastoor Stomph en kapelaan Anton Goos in de viering voorgaan, maar hij was verhinderd. Daarom werd het toedienen van het H. Vormsel door de pastoor en kapelaan gedaan.

De preek werd door kapelaan Goos verzorgd, die uitleg gaf over het Sacrament van het Vormsel. Daarna volgde de handoplegging door de priesters en de zalving met chrisma.