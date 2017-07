Vossenjacht Blokwhere onder prima weersomstandigheden

Maandagochtend om 09.00 uur begon voor zo ‘n 225 leerlingen van de Blokwhere de Vossenjacht. Het was voor het eerst dat deze school dit spel uitvoerde en dan ook nog op het prachtig mooie nieuwe gebied de Broeckgouw.

Zo ‘n 45 meesters, juffen en vrijwilligers waren op diverse, soms hilarische manieren uitgedost en stonden verspreid over het gebied van de Blokwhere naar de Petrusschool. Zelfs in het nieuw te vormen recreatiegebied stonden wat vossen verscholen zodat het voor de meeste kinderen een opgave bleek te zijn om alle 45 vossen te kunnen vinden. Toch was het een prachtige bezigheid zo vlak voor de vakantie en de kinderen konden ook gelijk kennismaken met het gebied waarin hun school zich bevindt.