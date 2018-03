Vrijdag opent “Volendam Steigers” aan de Parallelweg

Per 1 maart is aan de Parallelweg 7C het bedrijfspand van “Volendam Steigers” open gegaan. Steffen Klein, Raymond Smit en Michael Muller, die jarenlang ervaring hebben in het steigervak, besloten voor zichzelf te gaan beginnen met “Volendam Steigers”. Het pand is nu ingericht en komende vrijdag vanaf 15.00 uur is de opening en kunnen belangstellenden, onder het genot van een drankje en hapje, het pand bezichtigen. Er zullen demonstraties zijn van rolsteigers en de leverancier van rolsteigerfabrikant ASC Group zal present zijn om informatie te verstrekken.