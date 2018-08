Vrijwilligers Waterdamkamp getrakteerd op barbecue

Dinsdag ging op zwembad De Waterdam het Waterdamkamp van start voor 217 kinderen. Net als vorige jaren werd de grote groep vrijwilligers van deze kampweek getrakteerd op een barbecue.

Na de startdag met sportieve activiteiten was er vanaf 16.30 uur de barbecue die verzorgd werd door Werner Vlak. Met name zijn gerookte zalm was van onovertroffen kwaliteit en super lekker. Ook diverse vleeswaren werden op de barbecue door Werner Vlak bereid, die hierbij assistentie kreeg van Danny Hovestad. De vrijwilligers lieten zich de vlees- en visspecialiteiten lekker smaken en het was een super afsluiting van de eerste kampdag. Ook op donderdag met de slotavond van het Waterdamkamp werden door Werner Vlak voor alle kinderen stokjes saté bereid op de barbecue.