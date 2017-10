Vrouwen Vereniging Volendam viert 60-jarig bestaan

In de Jozef ging vrijdagavond het nieuwe seizoen van de Vrouwen Vereniging Volendam van start. Het was een speciale avond want het 60-jarig bestaan van V.V.V. werd op feestelijke wijze gevierd.

De Vrouwenvereniging telt bijna 100 leden (98 om precies te zijn), waarvan er 95 present waren in de Jozef. Begonnen werd met koffie en gebak, gevolgd door diverse hapjes en drankjes. Michel de Haan trad op en hij had gezellige nummers op het repertoire staan.

Mede door sponsoring van vele bedrijven, was er een gigantisch aanbod aan prijzen. Iedereen ging met een prijs huiswaarts na de tombola en bij het verlaten van de zaal kregen alle dames nog een leverworst mee van Slagerij Bakkertje. Het werd een zeer geslaagde avond.