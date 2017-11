Vuilnis opgehaald door drie zwarte pieten

Sinterklaas is weer in het land en op steeds meer plaatsen komen we de Sint met zijn knechten tegen. Woensdag waren er drie pieten die een dagje meehielpen met het vuilnis ophalen in Volendam.

Met de wagen van Tol Milieu reden ze mee om de vuilniszakken en dozen vanaf de stoepen in de laadbak van de vuilniswagen te gooien. Deze dag hadden de drie pieten hun werkkleding aan. Ze trokken veel bekijks in het dorp.

In de Burg. van Baarstraat hielden de pieten even een korte stop, zodat de Nivo-fotograaf ze op de gevoelige plaat kon vastleggen.