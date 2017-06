Vuilnis wordt deels niet meer opgehaald op Munnikenveld

Sinds 16 juni is er een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot het ophalen van vuilnis. Op het Munnikenveld zijn er verschillende straten waar het vuilnis niet meer opgehaald wordt. De bewoners kunnen hun afval kwijt in ondergrondse afvalcontainers. Zo is sinds kort in de Leliestraat een dergelijk afvalpunt gecreëerd.

De omwonenden kunnen hier hun afvalzakken in de daarvoor bestemde container deponeren. Het glas- en GFT-afval, plastic en oud-papier kan in bakken gedeponeerd worden die in de Hyacintenstraat staan.

Het nieuwe beleid betekent dat bewoners van de even nummers van de Narcissenstraat en Leliestraat hun afval voortaan in de ondergrondse containers dienen te doen.