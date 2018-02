Vuilnisoverlast in de Havenstraat

Door een bewoner van de appartementen aan de Zeestraat werd de Nivo-fotograaf geattendeerd op de rotzooi die vrijdag weer bij de ondergrondse afvalcontainer is geplaatst in de Havenstraat.

Dat is al meerdere keren het geval geweest. Ook op dagen dat er geen vuilnis opgehaald wordt, worden de dozen, zakken en andere afval hier neergezet. En als dit op vrijdag gebeurt kunnen de omwonenden er het hele weekend tegenaan kijken. Er was ’s middags al naar de gemeente gebeld of ze de rommel konden verwijderen. De zegsman heeft er geen goed woord voor over dat de rommel hier steeds neergezet wordt. “Het is gewoon asociaal".