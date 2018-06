Vuilstort bij nieuwbouw Broeckgouw

De pas opgeleverde huurflats op de Broeckgouw worden nu zo langzamerhand bewoond. Vele kleine klusjes worden nog verricht en enkele woningen zijn zelfs al bewoond. Dit betekent dat er constant wordt verhuisd hetgeen natuurlijk veel afval met zich meebrengt.

Nieuwe spullen zijn goed verpakt en de dozen en het plastic kan zo bij de gemeente stort worden gebracht. Maar nee.....het is natuurlijk veel makkelijker om dat bij de twee ondergrondse afvalcontainers te zetten, want dan hoef je niet helemaal naar de gemeente. Dat is toch zo ’n vijfhonderd meter verder en hier wordt het ooit toch ook wel eens opgehaald? Vele bewoners in deze mooie, schone wijk ergeren zich groen en geel aan dit gedrag en vragen zich af of dit nou normaal is. Zet je spullen op de dagen dat de gemeente langskomt buiten en neem anders de kleine moeite om het zelf even bij onze prachtige vuilstort te brengen. Dat voorkomt een heleboel onnodige irritatie.

Broeckgouwer Beste Nivo, ik lees: "deze mooie, schone wijk". U moet een beetje in de war zijn. Bent u na sluitingstijd wel eens op de parkeerplaats van de Vomar geweest met uw fotocamera? Te smerig voor woorden! En heeft u ook al gezien hoeveel door de lieve Volendammer jeugd op straat gesmeten troep er door de sloten zwerft in "deze mooie, schone wijk"? En hoe de bergen grof vuil zich wekelijks veel te vroeg opstapen bij die andere huurflat (De Wierde)? Het is dat er een paar Broeckgouwbewoners zijn die regelmatig de handen uit de mouwen steken en de boel een beetje opruimen en fatsoeneren. Daardoor lijkt het tenminste nog wat. Maar van een "mooie, schone wijk" is geen sprake.

Broeckgouwer2 "Deze mooie, schone wijk".... Waar op elke vierkante decimeter gras een hoop honden of ganzenstront ligt.

andre is niet alleen daar hoor omgeving marsstraat op de hoek naar de Zonnesingel is het ook altijd raak of bij t siriusplein En kijk ook eens op de parkeerplaats Deen van baarstraat / of stient de jongelui zijn te belazerd hun troep in de vuilnisbak voor hun snufferd te doen nee laat maar waaienAlles onder t mom van als mijn straatje maar schoon is ; werkelijk asociale viespeuken dus inderdaad van mooie schone wijken is totaal geen sprake