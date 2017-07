Wal van containers in de Hyacintenstraat

De bouwlocatie van het nieuwe pand van Klaas Puul aan de Hyacintenstraat heeft sinds donderdag veel weg van een contai-nerhaven die in Rotterdam niet zou misstaan. Door de heiwerkzaam-heden is er in de omgeving nogal geluidsoverlast.

’s Morgens om 7 uur begint het heiwerk al. De stalen buizen die geslagen worden, waarin beton gestort wordt voor de palen, klinken tot in de verre omtrek door. Om hier een afdoende oplossing voor te bieden is donderdag een wal opgebouwd van scheepscontainers.

Er zijn er drie op elkaar opgebouwd over een lengte van zo’n 100 meter, zodat er een lange containerwand van zo’n 10 meter hoogte is ontstaan. Door de stalen wal is ‘t zicht op de bouwlocatie verdwenen.