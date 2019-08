Walter en Annie Ophuijzen 65 jaar getrouwd

Dinsdag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het 65-jarig echtpaar Ophuijzen-Voerman in het Sint Nicolaashof. De burgemeester had voor het jubilerende paar een bloemstuk meegenomen. Er was gebak bij de koffie en in de huiskamer werd een praatje gemaakt. Ook was familie uit Den Haag overgekomen.

Walter Ophuijzen (92) en Annie Voerman (86) hebben in Den Haag gewoond. Daar was Walter werkzaam in de garage van de politie, waar hij later chef-monteur werd. Het jubilerende paar heeft 2 kinderen gekregen. En er zijn ook een heleboel klein- en achterkleinkinderen.

Acht jaar geleden verhuisden Walter en Annie naar Volendam, waar ze 5 jaar gewoond hebben. Walter Ophuijzen woont nu in De Meermin in Edam en zijn vrouw Annie verblijft in het Sint Nicolaashof.