Wandelvereniging ’n Loopie gegroeid naar 606 leden

In “De Schemerpit”, de kantine van Victory ’55, vond vrijdagavond de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie plaats. Voorzitter Jack Bont heette eenieder van harte welkom en was verheugd over de grote opkomst.

Zo’n 50-tal leden waren present. Het ledental van ’n Loopie groeit gestaag door. Mede omdat er volgend jaar weer een estafette-wandeltocht naar Wenen gehouden wordt, is het ledenbestand nu op 606 gekomen. Na de vlot verlopen jaarvergadering was er een presentatie door Mike van Eerd, voorzitter van Stichting Haarlem-Santiago. Op boeiende wijze wist hij te vertellen over wat het betekent om een pelgrimstocht te maken en hoe men zich er praktisch op voor kan bereiden.