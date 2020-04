‘Iedereen schuift het boeken van een vakantie vooruit en dat is natuurlijk logisch’

Wanneer kunnen we weer op reis?

Van alle branches die lijden onder het coronavirus, wordt de reisindustrie keihard geraakt. Gezellig op vakantie speelt, in een tijd waar mensen uit angst en onzekerheid toiletpapier en blikken soep hamsteren, geen rol in onze levens. Omdat het simpelweg niet kán. Mensen die in april of mei op vakantie zouden gaan, hebben recht op een voucher van de desbetreffende reisorganisatie, mensen die een reis gepland hebben staan voor later dit jaar weten niet of hun vakantie überhaupt doorgaat. Landelijk gezien heeft een groot deel van de reisbureauklanten hun reis geannuleerd. Giséla Mühren, manager van D-Reizen Volendam in de Stient, vertelt welke impact de coronacrisis op de toekomst van reisbureaus heeft.

Door Kevin Mooijer

Giséla heeft al ruim 32 jaar ervaring in de reisindustrie. ,,In 1987 begon ik bij Hein Molenaar Sille. Door de jaren heen heb ik verschillende opleidingen gevolgd en zo ben ik doorgegroeid tot waar ik nu zit. En ik vind het nog steeds iedere dag leuk om aan het werk te gaan.” Het is niet de eerste crisis die de Volendamse meemaakt in haar functie. ,,De Golfoorlog, SARS en de vogelgriep waren bijvoorbeeld ook behoorlijke crises. Vooral de Golfoorlog had heel wat voeten in aarde. Er werd toen een lange periode niks geboekt. Op dit moment zou ik zeggen dat de coronacrisis op nummer twee komt wat betreft crisissen die ik meegemaakt heb in de reisbranche.”

Wanneer zelfs de deskundigen zich niet durven te wagen aan voorspellingen betreffende het leven na de coronacrisis, houdt dat het grootste deel van de wereld in onzekerheid. Voor Giséla en haar collega’s is dit niet anders. ,,We zouden op dit moment normaal gesproken volop bezig zijn met bouwvak- en naseizoenvakanties, maar iedereen schuift het boeken van een vakantie vooruit. En dat is natuurlijk logisch. De meeste mensen die in april of mei op vakantie zouden, zijn gezinnen die van schoolvakanties afhankelijk zijn. Daarom verwacht ik dat wij hier nog wel twee jaar last van gaan hebben. Die gezinnen kunnen - omdat ze afhankelijk van vakanties zijn - niet later in het jaar weg, dus wordt de vakantie een jaar opgeschoven. En dat is nog los van de mensen die momenteel zonder salaris thuiszitten.”

Een vakantie is de laatste jaren uitgegroeid tot een eerstelevensbehoefte. ,,In veel gezinnen werken beide ouders. Het is dan logisch dat om de zoveel tijd de behoefte om zich even te onttrekken aan de realiteit om de hoek komt kijken. Het is natuurlijk spijtig dat we nu niet op vakantie kunnen. Veel reizen worden geannuleerd. Het komt voor dat mensen de annuleringskosten voor lief nemen wanneer ze van plan waren in juni of juli weg te gaan. Gelukkig valt het in Volendam nog mee. Ik hoor van andere mensen in de reisindustrie verhalen over boze klanten die advocaten inschakelen omdat alles momenteel onzeker is. In onze gemeente is iedereen tot dusver heel begripvol, dat doet ons goed.”

De vakantiegangers die in april of mei zouden vertrekken – en nu dus thuis moeten blijven - ontvangen een voucher die de waarde vertegenwoordigt van het betaalde bedrag. ,,Deze vouchers vallen onder het garantiefonds en zijn dus verzekerd. De klant is uiteraard vrij om de voucher te besteden aan een bestemming of reis naar keuze in een periode naar wens.” De mensen die een vakantie gepland hebben staan in een latere periode leven nog in onzekerheid. ,,De vakanties in juli of later hoeven bijvoorbeeld nog niet betaald te worden. Deze groep mag sowieso tot eind mei wachten met de restantbetaling. We verwachten dat er tegen die tijd wat meer duidelijkheid is. Alles hangt samen met wat de minister-president de komende weken gaat aankondigen. Daarnaast zijn we natuurlijk afhankelijk van wat er in de bestemmingslanden gaat gebeuren.”

‘Ik hoor van

andere mensen

in de reisindustrie

verhalen over

boze klanten die

advocaten inschakelen

omdat alles momenteel

onzeker is; in onze

gemeente is iedereen

tot dusver heel

begripvol, dat doet

ons goed’

Hoewel de reisbureaus geen klanten mogen ontvangen, zijn de medewerkers wel op de werkplekken aanwezig. ,,We zijn aanwezig in de winkels, maar mogen vanwege het coronavirus geen klanten ontvangen. Dat duurt zeker nog tot 28 april, maar of we daarna weer open mogen, is dus ook nog niet te zeggen. We missen het contact met de klanten enorm. Volendam is toch uniek, als ik ons reisbureau vergelijk met de andere 400 winkels elders in het land. Hier is het zo dat mensen gewoon even aankloppen als ze een vraag hebben. Ik kan wel zeggen dat 98% van onze klanten echt nog in de winkels komt. Buiten Volendam gaat de afhandeling veel meer via de website. Wij zijn blij dat onze klanten de winkel juist wel opzoeken. Samen met de klanten droomreizen samenstellen is waar we het voor doen. We kunnen niet wachten tot we onze deuren weer mogen openen.”

Ondanks het wereldwijde leed en de onvermijdelijke financiële gevolgen, kent de pandemie ook een positieve keerzijde. ,,Mensen leren beter samenwerken. Om onze organisatie als voorbeeld te nemen: sinds afgelopen november werken we met het programma Workplace – een onlinesysteem waarin alle 1600 medewerkers van D-Reizen met elkaar in contact staan – en dat voegt enorm veel toe. We staan nu bijvoorbeeld ook in contact met de collega’s op het hoofdkantoor. Alle kennis en ervaring is nu heel dichtbij en daar maken we graag gebruik van. We kunnen heel snel schakelen.”

Naast het bekendraken met Workplace spenderen de medewerkers van het reisbureau hun tijd ook in persoonlijke ontwikkeling. ,,We zijn veel bezig met E-learning, denk aan bestemmingstrainingen, trainingen over verkooptips. We leiden personeel verder en beter op, daar is nu de tijd voor. Maar ik kan er ook bij vermelden dat onze winkel inmiddels goudschoon is”, lacht ze. ,,Niet alleen de winkel, maar ook het digitale archief is opgeschoond, de website is up to date. Dus zowel de fysieke winkel als het digitale archief zijn weer klaar voor de start. Ik hoop dat de reisbureaus straks weer kunnen boeken en dat de klanten snel weer lekker op vakantie kunnen. We gaan ons hier doorheen slaan.”