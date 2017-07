‘Wat een datingssite al niet teweeg kan brengen’

Simon Veerman bouwt nieuw bestaan op in het land van zijn geliefde: Canada

Na zes jaar in Volendam te hebben gewoond, wilde zijn vrouw Natalie Green terug naar haar geboorteland Canada. Simon Veerman (44) twijfelde amper en besloot met de moeder van zijn zoon Evan (1) en dochter Rowan (3) mee te gaan. Hij deed afstand van zijn familie, huis en timmerbedrijf en maakte twee weken geleden de oversteek naar zijn nieuwe woonplaats: West-Kelowna.

Het is 7.00 uur lokale tijd als de zon al volop in zijn gezicht schijnt. Via Skype geeft Simon een rondleiding door zijn nieuwe onderkomen, in de stad met zo’n 127.000 inwoners. ,,Het ziet eruit als in een film”, vertelt de ras-Volendammer trots. ,,Het is een vrijstaande woning van een meter of twintig lang, met een enorme achtertuin en oprijlaan. Vanuit hier zie je in de verte de bergen. Totaal anders dan je in Volendam gewend bent.”

Paradijs

Simon woont in het huis van zijn schoonmoeder. De vader van zijn vrouw Natalie overleed begin dit jaar en in landen als Canada is het heel normaal dat een zoon of dochter dan voor zijn of haar alleenstaande ouder gaat zorgen. ,,In de periode dat Natalie’s vader op sterven lag, is ze daar tweeënhalve maand naartoe geweest”, zegt Simon. ,,Toen ze terugkwam, gaf ze aan dat ze graag terug wilde naar Kelowna. Daar heb ik vrij snel ‘ja’ op gezegd, ook omdat het niet de eerste keer was dat ze die wens uitsprak. Natuurlijk is het lastig om afstand te doen van je familie, vrienden en bedrijf. Maar mijn gezin is mijn alles. Bovendien vind ik Canada van jongs af aan al een geweldig land.”

En West-Kelowna is niet de minste plek om te wonen. ,,Je kunt het zien als het Blaricum van Canada. Steeds meer rijkelui en gepensioneerde Canadezen komen hier naartoe. Dan verkopen ze hun huis in Vancouver voor een jezuskapitaal en gaan ze in Kelowna genieten van het mooie leven. Je vindt hier heel veel golfbanen, wijnboerderijen en drie skigebieden op zo’n vijftig kilometer afstand. Als het mooi weer is, zijn er veel strandjes en is er een groot meer waarin je heerlijk kunt zwemmen. En als je zoals ik van wandelen en fietsen houdt, zijn de mogelijkheden ook onbegrensd. Het is echt een soort paradijs.”

Voor de kinderen – die tweetalig worden opgevoed – is er een geschikte school op een paar kilometer afstand. ,,Tot hun zesde brengen Natalie en ik hen daar naartoe en daarna worden ze iedere dag thuis opgehaald door een chauffeur in zo’n typisch Amerikaanse schoolbus.”

Las Vegas

Simon denkt nog vaak terug aan die ene dag, een jaar of zeven geleden. Hij had op dat moment geen relatie, was gek van Canada en ging op een internationale datingssite op zoek naar een Canadese vrouw. Gewoon, om een keer te kijken hoe dat zou zijn. ,,Ik zag een plaatje van een mooie vrouw, wier biografie mij erg aansprak. Ik heb haar een berichtje gestuurd en van het één kwam het ander. Er ontstond een klik en na verloop van tijd waren we ieder weekend een uur of tien met elkaar aan het praten via Skype. Dat hebben we een half jaar zo volgehouden, totdat Natalie me uitnodigde voor een verjaardagsfeest van haar broer in Las Vegas. ‘Let’s do it’, zei ik. Het avontuur tegemoet.”

Daar, in de stad met de extravagante hotels en casino’s, ontmoette hij Natalie voor het eerst. ,,En toen besefte ik: dit kan nog wel eens wat gaan worden. De ontmoeting met haar familie was geslaagd en we hadden een geweldige tijd samen. Een paar weken later zijn we samen door Europa gaan reizen. Daarna kwam natuurlijk de vraag: en nu? Uiteindelijk heb ik haar de optie voorgelegd om naar Volendam te komen. Ik had daar een huis en kon haar prima onderhouden. Dat zag ze wel zitten. Ze heeft haar baan opgezegd en is met vier dozen en een koffer naar Nederland gekomen.”

Volendammers

Natalie werd in Volendam hartelijk ontvangen door Simons familie en vrienden en kwam er in contact met Amerikanen en andere Canadezen. Ze werkte twee jaar lang bij PostNL, totdat ze zwanger werd van hun eerste kind. Tussendoor beloofden Natalie en Simon elkaar eeuwige trouw in Kelowna, de stad waar ze sinds twee weken permanent wonen.

,,Een leuk detail is misschien wel dat hier in Canada nog een aantal Volendammers woont”, weet Simon. ,,M’n achterneef Rikus Kras leeft sinds jaar en dag in Edmonton, John Karregat huist in Calgary en Bert Steur woont vlakbij Vancouver in Chilliwack. Bert heeft nota bene onze poezen opgehaald in Vancouver en ze vanuit daar naar ons huis in Kelowna gebracht. Daarvoor moest hij in totaal ruim 800 kilometer rijden. Hij nam zelfs nog een gitaar voor me mee, omdat die van mij nog op de boot in een container zit. Engelen bestaan dus echt…”

Pelgrimstochten

Simon stond in Europa bekend als een begenadigd timmerman en renoveerde hotels in steden als Amsterdam, Brussel en Parijs. In Kelowna gaat hij waarschijnlijk ook een eigen timmerbedrijf starten. ,,Ik ben nu wat aan het klussen in het huis van mijn schoonmoeder, omdat ik nog vier maanden moet wachten op mijn werkvergunning. Daarna ga ik beginnen. Ik heb al gesproken met wat mensen die me verder kunnen helpen. Het is hier momenteel ongelooflijk druk in de bouw en ze zijn dol op Europese vaklieden. Dat biedt dus kansen.” Verder wil Simon ook een activiteitenprogramma samenstellen voor als er vrienden of andere dorpsgenoten naar West-Kelowna komen. ,,In Nederland had ik bijvoorbeeld een wandelgroep waarmee ik elk jaar het Pieterpad liep en meedeed aan pelgrimstochten naar Rome en Santiago de Compostella. Zij leggen nu elke maand wat geld opzij om hier naartoe te komen. Daar wil ik hen dan natuurlijk wel iets moois voor teruggeven.”

Wat de toekomst hem verder gaat brengen, zal Simon moeten afwachten. ,,Ik zie het vooral als een mooi nieuw avontuur. Canada is een prachtig land met veel natuur en mogelijkheden, ook voor de kinderen. Ik heb het altijd goed gehad in Volendam en dat heimweegevoel zal echt nog wel komen, maar ik wil weleens meemaken wat er hier van het leven te maken valt. Tja, wat een datingssite al niet teweeg kan brengen…”

Volendammer Simon Veerman woont sinds twee weken in het Canadese West-Kelowna, waar hij is ingetrokken bij zijn schoonmoeder.

Samen met zijn Canadese vrouw Natalie heeft Simon Veerman twee kinderen: Rowan en Evan.