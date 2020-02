Water is weer uit de ijsbaan

Afgelopen weekend is het water weer uit het laagste deel van het Boelenspark gepompt. Er was helaas voor de IJsclub Volendam en de schaatsliefhebbers geen vorstperiode, zodat er niet op natuurijs geschaatst kon worden.

In december werd de grote hoeveelheid water uit het slootje in de ijsbaan gepompt nabij IJsclubhome “De Scheve Schaats”. Dit werk is dus eigenlijk voor niets geweest. Er wordt geen vorst voorspelt dus het water kon er weer uit.

Nu kunnen de hondenliefhebbers hier weer hun honden uitlaten. Maar dat betekent wel laarzen dragen, want de ondergrond is nog lekker drassig.