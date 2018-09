Waterdam blijft open

Vanwege het zomerse weer van de komende dagen gaat het buitenbad van de Waterdam extra open.

Zo kan er dagelijks worden banen gezwommen van 12.00-13.00 uur en is er woensdag vrijzwemmen van 13.00-18.00 uur. Dit is vrij bijzonder in medio september! U bent natuurlijk van harte welkom om van deze redelijk unieke gebeurtenis getuige te zijn.