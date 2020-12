Bedrijf in Beeld

Waterland Kliniek geopend in het Dijklander Ziekenhuis

Waterland Kliniek heeft eind november haar deuren geopend op de tweede etage van het Dijklander Ziekenhuis aan de Heideweg in Volendam (naast de huisartsenpraktijk van Pasdeloup-de Vries). De ruimte van de Waterland Kliniek is fraai en ruim ingericht, met twee behandelkamers, een mooie entreebalie en wachtkamer.





Margaritha Adams

Margaritha Adams is eigenaar van de Waterland Kliniek: “Ik werk al jarenlang voor verschillende grote klinieken in Amsterdam en ben als trainer veel naar het buitenland gereisd om beginnende artsen les te geven. Ik wilde al langer graag een eigen kliniek openen en toen er een plek vrij kwam in het Dijklander Ziekenhuis, wist ik het meteen: Hier moet het gaan gebeuren! Ik had het geluk dat een groep leuke en ervaren collega’s wilde aansluiten dus nu hebben we een fantastisch team staan die allemaal op het hoogste niveau cosmetische zorg leveren.

Wat wij doen? Huidtherapie, plastisch chirurgie en injectable behandelingen zoals botox en fillers”.

Anne-Fleur Pols

In de Waterland Kliniek is ook werkzaam Anne-Fleur Pols. Zij vertelt: “Ik ben alweer 6 jaar beoefenaar van het mooie beroep Huidtherapie. Naast mijn werk als huidtherapeut bij Bergman Clinics ben ik nu ook met veel plezier werkzaam in de Waterland Kliniek te Volendam. Een mooie huid maakt zelfverzekerder, mijn passie is dan ook om mensen te helpen hun huid zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. Hier gebruiken wij de beste behandeltechnieken voor. Je hebt maar één huid, zorg er goed voor!”

Inmiddels is goed voor jezelf zorgen en daarmee ook aandacht hebben voor je huid, allang geen taboe meer. De huid is naast het grootste orgaan van ons lichaam namelijk ook je visitekaartje. Of het nu beginnende tekenen van veroudering zijn of problemen zoals acne of zware oogleden, wij geven je graag in een vrijblijvend en kosteloos consult advies.

Eerlijk advies en de beste behandeloptie

Ook voor laser behandelingen, zoals laser ontharing of het verminderen van roodheid of pigmentatie, ben je bij ons aan het juiste adres.

Doordat ons team bestaat uit specialisten met jarenlange ervaring binnen de cosmetische zorg en wij de nieuwste behandeltechnieken in huis hebben, kunnen een eerlijk advies geven en de voor jou beste behandeloptie selecteren.

Het belangrijkste is dat wij, bij alles wat we doen, streven naar een mooi en natuurlijk resultaat.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak:

Waterland Kliniek

Dijklander Ziekenhuis

Heideweg 1B

0299-231100

06-86881177

www.waterlandkliniek.nl

info@waterlandkliniek.nl