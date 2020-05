Teams van Slobbeland- en Waterdamkamp bundelen krachten

Waterslob alternatief voor kids

Voor veel kinderen is het Slobbeland- of Waterdamkamp een jaarlijks hoogtepunt, aan het einde van de zomervakantie. De deceptie was dan ook groot toen de organisaties van beide kampen vanwege het coronavirus de festiviteiten moesten annuleren, met honderden teleurgestelde kinderen tot gevolg. Nu de maatregelen vanuit het RIVM iets zijn versoepeld, gloort er hoop aan de horizon. De teams van het Waterdamkamp en het Slobbelandkamp hebben de handen ineen geslagen om samen, met alle veiligheidsmaatregelen in het achterhoofd, alsnog een onvergetelijk kamp te organiseren voor de kinderen: Het Waterslob!

Door Kevin Mooijer

Hoewel beide zomerkampen een eigen doelgroep hebben, is het niet de eerste keer dat de organisaties samenwerken. ,,We hebben altijd korte lijntjes met elkaar gehad‘’ aldus Francisca van Vlaanderen-Pelk van het Slobbelandkamp. ,,Het Slobbelandkamp wordt georganiseerd voor kinderen van groep 5 tot en met 7 en het Waterdamkamp is speciaal voor kinderen in groep 8. We zitten elkaar dus niet in de weg en denken vaak samen na hoe we het voor de kinderen nog leuker kunnen maken.”

Vanwege de uitbraak van het coronavirus konden de plannen niet doorgaan zoals de organisaties het in gedachte hadden. ,,In eerste instantie werden beide kampen dan ook geannuleerd. omdat de benodigde evenementenvergunning niet zou worden verstrekt. Maar door de recente versoepelingen vanuit het RIVM zijn er gelukkig ineens weer mogelijkheden”, aldus een enthousiaste Francisca.

Ze verwijst hierbij naar de uitspraak dat het straks weer is toegestaan om kinderen van onder de twaalf jaar in groepen van 100 bij elkaar te laten komen. ,,Het Slobbelandkamp en Waterdamkamp tellen samen jaarlijks zo’n 400 deelnemende kinderen. Met de gestelde richtlijnen is het niet mogelijk om alle deelnemers op slechts twee locaties te kunnen bedienen. Omdat we beide kampen in dezelfde week willen organiseren en de ruimtes beperkt zijn, willen we elkaar niet in de weg zitten en maken we er dus samen één groot feest van, op verschillende locaties in het dorp.”

‘We kunnen garanderen

dat alle kinderen

aan het eind van

de week bekaf

zullen zijn’

Het Waterslob, zoals het gecombineerde kamp gaat heten, zal plaatsvinden in de derde week van de bouwvak op 3, 4 en 5 augustus. De deelnemende kinderen zullen in groepen van ongeveer veertig worden opgedeeld en roulerend op elf locaties in Volendam meedoen aan verschillende sportieve, educatieve en creatieve activiteiten. ,,Denk aan leuke sportclinics, spannende puzzeltochten en knutselactiviteiten, echt voor ieder wat wils! We kunnen garanderen dat alle kinderen aan het eind van de week bekaf zullen zijn”, lacht ze.

,,De exacte locaties zullen ter zijner tijd bekend worden gemaakt, maar denk aan plaatsen zoals FC Volendam, het Slobbeland, de Waterdam en bijvoorbeeld parken in de Visserstraat en Reigerstraat. Kortom: plekken waar veel ruimte is en de kinderen veilig bij elkaar kunnen komen.”

,,Helaas kunnen we dit jaar nog niet overnachten in de tenten, dat vinden we niet verantwoord en past niet binnen de huidige regels vanuit de RIVM”, vertelt Francisca. ,,Desalniettemin weten we zeker dat we de kinderen alsnog een onvergetelijk kamp kunnen bieden waar ze zowel lichamelijk als mentaal op een superleuke manier worden uitgedaagd.’’

Omdat de in totaal 400 beschikbare kaarten voor zowel het Slobbelandkamp als het Waterdamkamp al volledig waren uitverkocht in november 2019, krijgen kinderen die zich toen hebben aangemeld de eerste mogelijkheid om zich in te schrijven voor deelname aan het Waterslob. ,,Er zijn op dit moment al ruim 350 aanmeldingen binnen gekomen en we wachten nog op een aantal reacties.”

,,We zullen onze plannen zeer binnenkort bekend maken via Facebook zodat we de deelnemers goed kunnen bereiken en de kinderen kunnen worden ingeschreven.”

De kosten voor deelname bedragen € 35,- in totaal voor drie dagen. ,,Wij hopen zoveel mogelijk blije gezichten te zien bij het Waterslob op 3 augustus. We gaan er met zijn allen een onvergetelijk feest van maken!”

Foto: Enkele teamleden van de organisatie van Waterslob: Irma Gorter, Ingrid Kwakman-De Groot, Fransisca van Vlaanderen-Pelk en Leon Smit.