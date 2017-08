Wéér drie nieuwe molentjes gemaakt

Johan Roest, die woont op het Dijkvennenplein, blijft maar doorgaan met knutselen. Zijn achtertuin staat helemaal vol met verschillende bouwsels, waaronder talloze windmolentjes en huisjes in allerlei soorten en maten.

Nu heeft Johan in zijn atelier (gevestigd in de berging) weer drie fraaie windmolens gemaakt. Naast het timmer- en lijmwerk, wordt het schilderen van de miniatuur huisjes en molens ook door hem uitgevoerd. Vorige week zijn drie nieuwe windmolens gereed gekomen.

Deze zijn weer in de tuin geplaatst of worden aan belangstellenden gegeven. Zo hoeft Johan Roest zich niet te vervelen of achter de geraniums te zitten. Voorlopig blijft hij doorgaan met ‘t maken van molens.