Weer een maandloopje van ’n Loopie

Zondag kon er eindelijk weer een wandelactiviteit van ’n Loopie gehouden worden. Na 4 maanden was er een Succes Maandloopje met een Rondje Zuiderwoude. Ondanks het winderige en regenachtige weer waren er toch een 14-tal wandelaars naar sporthal Opperdam gekomen.

Met de auto werd naar Zuiderwoude gereden en op verzoek van het kerkbestuur werd niet bij het Protestantse Kerkje geparkeerd, maar even verderop. Er was een wandeling door het fraaie Waterland, waarbij door Broek in Waterland, Zunderdorp en Ransdorp gelopen werd. In Ransdorp was er in Café de Zwaan een koffiestop.

Vanwege de regen en harde wind werd besloten niet naar Holysloot en Uitdam te wandelen, zodat de wandeltocht ingekort werd tot een kleine 20 km. Voldaan werd het eindpunt van deze mooie tocht bereikt.