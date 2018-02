Wéér een prima overwinning van FC Volendam

FC Volendam deed vrijdagavond goede zaken. Van Fortuna Sittard, een van de koplopers in de Jupiler League, werd op overtuigende wijze gewonnen. Volendam was de betere ploeg. In de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. De ploeg van Misha Salden miste 2 goede kansen door Smal (kopbal) en Stroo (schot net naast).

In de tweede helft bleef FC Volendam goed spelen. Verdiend kwam de ploeg op 1-0, toen Luis Pedro uit een pass van Nick Doodeman via de binnenkant paal het doel trof. Drie minuten later was het 2-0. Uit een pass van Pedro schoot Gijs Smal beheerst de bal in de touwen.

Hoewel Fortuna Sittard drie wissels inbracht en volop de aanval koos, bleef FC Volendam goed combineren en won zo dik verdiend.