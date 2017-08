Wéér twee schoolpleinen avontuurlijker gemaakt

In opdracht van de SKOV worden de pleinen van de basisscholen in Volendam opnieuw ingericht en aantrekkelijker gemaakt. Door de teams van de scholen konden plannen ingediend worden om de plei-nen anders in te richten. Als eerste was de Jozefschool aan de beurt.

Nog vóór de bouwvak begon is ook het schoolplein van de Springplank aan de Leendert Spaanderlaan gereed gekomen. Hier zijn twee speel- en klimattributen en twee zandbakken geplaatst. Tevens is er aan de zijkant belijning aangebracht voor een verkeersparkoers.

In de eerste week van de bouwvak is de laatste hand gelegd aan het plein van de Petrusschool. Hier zijn zandbakken erbij gekomen, grote houten klim-, glij- en speelattributen en een fraaie muurschildering.