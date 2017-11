Wegdek van brug bij de Pampusstraat herbestraat

Door de stratenmakers van Marco van der Gracht is deze week de brug tussen de Joost van den Vondelstraat en de flatjes bij de Pampusstraat herbestraat. Hier zaten in het wegdek kuilen en bobbels bij de opritten naar de brug en bij de ondergrondse afvalcontainers.

Het wegdek is door de mannen weer strak bestraat en tevens is er een verkeersdrempel in het wegdek aangebracht. In enkele dagen tijd is het straatwerk hier aangepakt en het ziet er nu weer keurig netjes uit. Donderdag werd het bestraten afgerond.