Wegwerkzaamheden bij Motel Volendam Katwoude

In opdracht van de Provincie is gestart met wegwerkzaamheden op de Zeddeweg, nabij Van der Valk-hotel Volendam in Katwoude. Bij de bushalte wordt een rijstrook aangelegd voor de bussen, zodat deze beter bereikbaar wordt.

Ook de sloot naast het fietspad richting rotonde N247 wordt gedempt. Op deze kruising wordt een nieuw fietspad aangesloten dat richting Monnickendam doorloopt. Zodoende hoeven fietsers niet meer de drukke N247 over te steken.

Bij de Provincie is navraag gedaan voor een artist impressie of tekening van de wegwerkzaamheden, maar deze waren nog niet voorhanden. Met de wegwerkzaamheden is nu al een start gemaakt om een betere doorstroming van het verkeer te bevorderen.