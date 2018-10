Weinig belangstellenden bij “Klooien met kinderboeken”

In het kader van de Kinderboekenweek was er vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur een activiteit voor kinderen van 6 tot 8 jaar in de Volendamse Bibliotheek met “Klooien met kinderboeken”.

Samen met het CBW Edam-Volendam was dit gratis te bezoeken evenement opgezet. Vorig jaar werd deze middag van de Kinderboekenweek door zo’n 75 jongens en meisjes bezocht en moeten er in allerijl stoelen bij geplaatst worden. Misschien door het mooie zomerse weer was er dit keer weinig belangstelling, want slechts vijf kinderen zaten in de kinderhoek. De voorstelling “Klooien met kinderboeken” ging gewoon door en een mooi verhaal over vriendschap werd verteld. Daarna konden de kinderen aan de slag om naar aanleiding van het voorgelezen verhaal zelf iets te bedenken als slot hiervan of een tekening te maken. Knutselen rond het thema kon ook.