Wijnproeverij van Johan Pelk in “Le Pompadeur” zéér druk bezocht

Al jaren organiseert Slijterij/Wijnhandel Johan Pelk uit de Burg. van Baarstraat een grote wijnproeverij. Donderdagavond was dit event weer in Restaurant Le Pompadour te doen. Tijdens deze grote overzichtsproeverij werden allerlei nieuwe wijnen gepresenteerd uit het assortiment van Johan Pelk. Beoordelingsformulieren werden uitgedeeld en er konden liefst 102 wijnen geproefd worden uit alle bekende wijnlanden. Vele glazen met witte en rode wijn of port werden geschonken aan de liefhebbers.