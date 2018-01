‘Willempie’ begraven in zijn schelpenstrandje

Op Nieuwjaarsdag, vlak voor de Nieuwjaarsduik van De Kneusjes van start ging, vond er op het schelpenstrandje een ‘begrafenis’ plaats. Omdat er plannen zijn om hier een afrit te maken, is deze ludieke actie door Nico van Straalen en John Kluessien van GroenLinks opgezet.

Zand van het strandje werd in een klein doodskistje gedaan, waarna ‘Willempie’ in zíjn strandje begaven werd. De mannen hopen dat dit strandje aan het Noordeinde behouden blijft, zodat hier nog tot in lengte van jaren de Nieuwjaarsduik gehouden kan worden.

Als de dijk aan het Noordeinde versterkt gaat worden, zit het er dik in dat dit schelpenstrandje, dat in de loop der jaren op natuurlijke wijze steeds groter is geworden, gaat verdwijnen.