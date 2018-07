Wim Tol (Pier) veertig jaar werkzaam bij Intertoys

Afgelopen zaterdag was er een jubilaris bij Intertoys. Vanwege het 40-jarig dienstverband van Wim Tol (Pier) bij Intertoys (voorheen Bart Smit), was er een gezellig samenzijn buiten bij het magazijn aan de Röntgenweg. Hier stonden Wim en zijn vrouw Diana in het middelpunt van de belangstelling. Samen met de collega’s werd het een zeer gezellig gebeuren en kon men zich tegoed doen aan lekkere hapjes en drankjes en vleesspecialiteiten van de barbecue. Er was tevens live muziek door een aantal collega’s hetgeen de sfeer nog meer verhoogde op deze mooie en zwoele zaterdagavond.