Winnaar Kinder Kerst Pakket-actie bij Intertoys De Stient

Donderdagmorgen kon de 5-jarige Xavi Zwarthoed, die woont op de Zilveren Knoop 14, een mooie prijs ophalen bij Intertoys in De Stient. Uit handen van Angelique en Karin kreeg Xavi een grote doos vol met speelgoed, spellen, knuffels, etc.

Dit was het Kinder Kerst Pakket dat in alle winkels van Intertoys in Nederland gewonnen kon worden. Bij aankoop van speelgoed ontving de klant een deelnamekaart bij de kassa. En zo was er in elk filiaal een prijstrekking.

Xavi Zwarthoed was natuurlijk dolblij met deze prachtige prijs, waarmee de bagagebak van de auto helemaal gevuld werd.