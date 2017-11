Winnaars van de Pieterpaswinkelshow van 15 en 16 november

Per abuis zijn in de Nivo de verkeerde foto's bij de namen geplaatst. Bijgaand de juiste foto's en namen. Van boven naar beneden v.l.n.r. Angelina Want, Anita Bont, Brigitta Eman, Christa Tuyp-Tol, De heer Tol, Familie Tol, Geertje Tol-Butter, Jan Veerman, Joke Zwarthoed, Marcel Tuijp, Mevr. Van de Bosch, Neel de Boer, Roy Molenaar (links) en Sacha Schilder. Winnaars in onderstaande winkels van de Pietenpaswinkelshow van de trekking van 15 en 16 november. Zij winnen allemaal een kadobon t.w.v. € 80,-- van de genoemde winkels: