Woningoverval in de Papaverstraat

Een 83-jarige Volendammer werd donderdag slachtoffer van een woningoverval. Dit gebeurde rond 23.45 aan de Papaverstraat. Het slachtoffer liep zijn tuin in om afval weg te gooien. Toen de man weer in de deuropening stond, werd hij vanuit het niets op de grond gegooid.

Terwijl het slachtoffer op de grond lag, ontstond er een worsteling waarna de verdachte vervolgens is weggerend. Omdat het donker was en het snel gebeurde kon de man niet zien hoe zijn belager eruit zag.

De verdachte kon door de heldhaftige actie van het slachtoffer de woning niet binnen komen en heeft niets buit kunnen maken. Hebt u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.