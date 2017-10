ADVERTORIAL

Yvette Tol nieuw bij Fysiotherapie Volendam

Vanaf 27 september komt Yvette Tol het team van Fysiotherapie Volendam versterken. Yvette is in januari 2017 afgestudeerd aan Thim van der Laan Hogeschool voor Fysiotherapie en heeft sindsdien in verschillende praktijken waargenomen en ervaring opgedaan als algemeen fysiotherapeut.

Specialiteiten

Met haar passie voor sport en interesse voor geriatrie is zij een toevoeging aan het team van Fysiotherapie Volendam. Afgelopen week heeft Yvette haar medical tape cursus afgerond en kan het tapen een extra toevoeging zijn voor het verhelpen van een klacht. Naast individuele behandelingen heeft Yvette ook ervaring in het begeleiden van kinderen met overgewicht en COPD-groepen.

Gratis gezondheidscheck

Naast fysiotherapiebehandelingen biedt Yvette ook een gratis gezondheidscheck aan, waarbij uw BMI, vetpercentage, spiermassa en viceraalvet in kaart wordt gebracht en tips voor eventuele blessures besproken kunnen worden.

Heeft u een klacht? Of wilt u een gratis gezondheidscheck?

Yvette werkt op maandag van 8.00-18.00 uur, woensdag van 13.00-18.00 uur en vrijdag van 8.00-18:00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen naar: 06-83561628

Fysiotherapie Volendam

Met de komst van Yvette bestaat het team van Fysiotherapie Volendam uit vijf fysiotherapeuten met elk hun eigen specialisme. De praktijk is gevestigd in het stadion van FC Volendam (Schoolstraat 3c), rechts van de hoofdingang op de tweede etage. Meer informatie over Fysiotherapie Volendam staat op www.fysiotherapievolendam.com.

Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/fysiotherapievolendam1