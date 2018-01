Zaalvoetbaltoernooi voor de mini’s en JOB8 van de RKAV

Door Vincent Tol werd afgelopen vrijdag in de twee sportzalen van Sporthal Opperdam een groot opgezet zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor de Mini’s (JO7, Plato-divisie) en JOB8 (van RIJVO-divisie). Zo kwamen een paar honderd jeugdige voetballers in actie.

’s Morgens om 9 uur begon het zaalvoetbaltoernooi voor de Mini’s. De speelvloer van de ‘oude’ hal was met twee voetbalvelden ingedeeld en hier stonden ook twee grote klim- en glijtoestellen voor vermaak.

In de ‘nieuwe’ hal waren eveneens twee velden uitgezet waar de voetbaljeugd kon spelen. ‘s Middags was het toernooi voor de JOB8. Ook hier waren er veel deelnemers en talloze ouders kwamen ‘n kijkje nemen om de kinderen aan te moedigen. Het was ‘n geslaagd toernooi.