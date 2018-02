Zalm Schoenen nu met twee winkels in de Zeestraat

Vorig jaar verhuisde Zalm Schoenen van de Burg. van Baarstraat naar Zeestraat 2. Dat is een groot succes gebleken. Richard Zalm: “We hebben er een topjaar gedraaid en het gaat erg goed. Er kwam van de klanten meer vraag naar meer merken. De schoenenwinkel in de Zeestraat 2 werd daarvoor te klein. Toen kwam dit pand op ons pad. Daardoor hebben we nu de mogelijkheid om onze collectie nog meer uit te breiden en nieuwe dingen te ondernemen.

De klanten kunnen voor schoenen nu op twee plekken terecht in de Zeestraat, want de winkel op nr. 2 blijft gewoon open”.

In de nieuwe winkel aan de Zeestraat 8B worden de topmerken Ara, Ecco en Rieker gevoerd. Zowat alle modellen van deze schoenen zijn er op voorraad.